В Азербайджане суточный прирост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 29 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 667, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 24 случаях.
За 24 часа от COVID-19 никто не умер (накануне - 1). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 68 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 314 человек (+77 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 285 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 129 тестов на коронавирус против 1 тыс. 68 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 471 тыс. 631 тест на COVID-19.
Р.Ахмедов
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