Лондон хочет добиться международного соглашения о поставках Украине танков производства ФРГ

Британские власти все так же желают достичь международного соглашения, которое позволит поставлять танки немецкого производства Украине, заявил в воскресенье глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Конечно, я хочу видеть украинцев, оснащенных таким вооружением, как танки Leopard 2, и артиллерией, которую поставляем мы и другие страны", - приводят его слова британские СМИ.

Он отметил, что продолжит переговоры с коллегами из стран НАТО с целью обеспечить Украину поставками нужной экипировки. Говоря о степени поддержки Германией Украины, министр сказал, что в этом вопросе "каждая страна идет настолько далеко, насколько может, и каждая страна будет поддерживать Украину наиболее приемлемым для себя образом".