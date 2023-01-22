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Регион 22.01.2023 22:09

Эрдоган сообщил, что выборы в Турции пройдут 14 мая

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая, сообщил в воскресенье турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Выборы пройдут 14 мая", - приводит телеканал TRT слова президента.

Он объявил эту дату в ходе встречи с молодежью в провинции Бурса.

Изначально выборы были намечены на 18 июня, однако Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше. В его партии указывали, что выборы в июне совпадут с высоким туристическим сезоном, поэтому их лучше перенести.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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