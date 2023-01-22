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Дальнее зарубежье 22.01.2023 22:42

Макрон не исключает поставок Украине танков Leclerc, но есть ряд условий

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье заявил, что не исключает поставок Киеву основных боевых танков AMX-56 Leclerc, но решение будет принято исходя из ряда условий.

"Насчет Leclerc, я попросил министра обороны проработать этот вопрос. Ничего не исключено", - сказал Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Однако он отметил, что есть три критерия, на основе которых будет приниматься решение. Во-первых, по его словам, "это не должно привести к эскалации". Кроме того, "это должно стать реальной и эффективной поддержкой" Украине. И, в-третьих, как указал Макрон, этот шаг не должен ослабить "наши собственные оборонные возможности".

Шольца в свою очередь спросили на пресс-конференции о поставках танков Leopard. Канцлер ФРГ указал, что "мы продолжим действовать, тщательно координируя шаги с нашими друзьями и союзниками".

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Тэги: МАКРОН, УКРАИНА, ТАНКИ


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