Макрон не исключает поставок Украине танков Leclerc, но есть ряд условий

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье заявил, что не исключает поставок Киеву основных боевых танков AMX-56 Leclerc, но решение будет принято исходя из ряда условий.
"Насчет Leclerc, я попросил министра обороны проработать этот вопрос. Ничего не исключено", - сказал Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Однако он отметил, что есть три критерия, на основе которых будет приниматься решение. Во-первых, по его словам, "это не должно привести к эскалации". Кроме того, "это должно стать реальной и эффективной поддержкой" Украине. И, в-третьих, как указал Макрон, этот шаг не должен ослабить "наши собственные оборонные возможности".
Шольца в свою очередь спросили на пресс-конференции о поставках танков Leopard. Канцлер ФРГ указал, что "мы продолжим действовать, тщательно координируя шаги с нашими друзьями и союзниками".
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