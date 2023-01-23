Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Монтерей-Парке в Калифорнии

Президент США Джо Байден приказал приспустить флаги США на Белом доме и других федеральных зданиях до 26 января в память о жертвах массовой стрельбы в Монтерей-Парке (штат Калифорния).

"В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 21 января 2023 года в Монтерей-Парке, Калифорния, (...) я настоящим приказываю, чтобы флаг США был приспущен на Белом доме и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских станциях, и на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и по всей территории Соединенных Штатов", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.

Также, согласно документу, флаги должны быть приспущены во всех посольствах США, дипломатических представительствах, консульских учреждениях и других объектах за рубежом, включая все военные объекты и военно-морские суда и станции.

Уточняется, что флаги должны быть приспущены до 26 января.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния найден мертвым при штурме грузового фургона.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил, что следователи подтвердили, что мужчина, найденный в грузовом фургоне, является тем же человеком, которого подозревают в организации массовой стрельбы в Монтерей-Парке.

По его словам, подозреваемым является 72-летний Ху Кан Тран.

"Нам все еще не ясен мотив", - заявил Луна журналистам.

"Расследование продолжается. (...) Мы хотим знать, как может случиться что-то подобное, что-то настолько ужасное", - отметил он.

Луна добавил, что во время обыска внутри фургона было обнаружено несколько улик, связывающих подозреваемого со стрельбой в Монтерей-Парке.

"Кроме того, внутри фургона был обнаружено оружие"- заявил шериф.

Как сообщалось, мужчина открыл огонь во время празднования Нового года по лунному календарю в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния. Десять человек погибли, еще десять пострадали.

Монтерей-Парк расположен примерно в 16 км к востоку от центра Лос-Анджелеса, в городе проживает значительная диаспора выходцев из стран Азии.