Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне низкой активности азиатской сессии из-за начавшихся длинных выходных в Китае по случаю празднования Нового года по Лунному календарю.

Рынки Гонконга и Сингапура также закрыты.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $87,35 за баррель, что на $0,28 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,47 (1,7%), до $87,63 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,23 (0,28%), до $81,41 за баррель. К закрытию предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,03 (1,3%), до $81,64 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 1,8%, причем рынок завершил в плюсе вторую неделю подряд.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в Китае после снятия карантинных ограничений. В период праздников, которые будут длиться до конца текущей недели, многие люди совершают поездки, что должно вызвать существенный рост спроса на топливо, а уже после завершения выходных эксперты ждут повышения промышленной активности в КНР, отмечает Bloomberg.

Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация в России после вступления в силу эмбарго на поставки нефти из страны и введения странами G7 потолка цен.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), общий объем нефтяного экспорта из РФ в декабре снизился на 2,5% к ноябрю, до 7,8 млн б/с в сутки, поскольку поставки сырья в ЕС сократились.

Экспорт российской нефти в прошлом месяце снизился на 6%, до 4,7 млн б/с, что является самым низким показателем в прошлом году. В то же время продажа нефтепродуктов выросла на 3,3%, до 3,1 млн б/с.

Согласно прогнозу МЭА, к концу первого квартала объем производства нефти в РФ будет примерно на 1,6 млн б/с ниже, чем до начала операции на Украине.