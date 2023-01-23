Манат подешевел к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 января сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 января ЦБА установил на уровне 1.8522 манат/1EUR (19 января - 1.8352 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 января сохранил на уровне 0.0248 манат/1RUB (19 января - 0.0247 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 23 января ЦБА сохранил на уровне 0.0904 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков