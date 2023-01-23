Манат подешевел к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 января сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 23 января ЦБА установил на уровне 1.8522 манат/1EUR (19 января - 1.8352 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 января сохранил на уровне 0.0248 манат/1RUB (19 января - 0.0247 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 23 января ЦБА сохранил на уровне 0.0904 манат/1TRY.
Б.Рустамбеков
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Президент Алиев поздравил Председателя КНР
НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном
В Азербайджане суточный прирост случаев COVID-19
МИД Азербайджана осудил осквернение Корана в Стокгольме
Состояние двоих пострадавших при пожаре в Гусаре оценивается как тяжелое
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Германия не будет препятствовать поставкам Польшей немецких танков Украине
Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Монтерей-Парке в Калифорнии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают