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ТЭК 23.01.2023 09:54

Азербайджан в январе-ноябре сократил выручку от экспорта сжиженного газа на 73%

Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал 21 тыс. 291 тонну сжиженного углеводородного газа (СУГ), что на 67,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированного сжиженного углеводородного газа составила $5 млн 674,9 тыс. (снижение на 73,1%).

СУГ в Азербайджане производится на НПЗ им. Г.Алиева и на Азербайджанском газоперерабатывающем заводе (АзГПЗ).

Как сообщалось, в 2021 году Азербайджан экспортировал 65 тыс. 923,3 тонны сжиженного углеводородного газа (в 2,1 раза больше, годом ранее) на $21,1 млн (рост в 5,3 раза).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: СУГ, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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