Азербайджан в январе-ноябре сократил выручку от экспорта сжиженного газа на 73%

Азербайджан в январе-ноябре 2022 года экспортировал 21 тыс. 291 тонну сжиженного углеводородного газа (СУГ), что на 67,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Общая стоимость экспортированного сжиженного углеводородного газа составила $5 млн 674,9 тыс. (снижение на 73,1%).
СУГ в Азербайджане производится на НПЗ им. Г.Алиева и на Азербайджанском газоперерабатывающем заводе (АзГПЗ).
Как сообщалось, в 2021 году Азербайджан экспортировал 65 тыс. 923,3 тонны сжиженного углеводородного газа (в 2,1 раза больше, годом ранее) на $21,1 млн (рост в 5,3 раза).
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