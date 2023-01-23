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Финансы 23.01.2023 11:14

PASHA Bank увеличил в 2022г активы на 32,9%, прибыль – в 1,7 раза

Азербайджанский «PASHA Bank» увеличил в 2022 году активы на 32,9% - до 8 млрд 519,814 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2022 года составлял 2 млрд 728,064 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 7,2% - ИФ). В том числе портфель по бизнес-кредитам оценивается в 2 млрд 346,234 млн манатов (рост на 2,2%), потребительским кредитам – 270,549 млн манатов (рост в 1,7 раза).

Обязательства банка равны 7 млрд 856,817 млн манатов (рост на 34,7%). Депозиты в банке оцениваются в 7 млрд 4,319 млн манатов (рост на 39,3%), в том числе вклады населения – 1 млрд 568,704 тыс. манатов (спад на 4,4%), юридических лиц – 5 млрд 435,615 млн манатов (рост на 60,4%).

Капитал банка равен 662,997 млн манатов (рост на 14,8%), уставный капитал - 354,512 млн манатов (не изменился).

PASHA Bank завершил 2022 год с чистой прибылью в размере 149,394 млн манатов (рост в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом - ИФ).

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является вторым банком страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО " Bless " (28,18%), а также два физических лица - Ариф Пашаев (10%) и Мирджалал Пашаев (5%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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