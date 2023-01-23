Морские порты Азербайджана увеличили в 2022г перевалку грузов на треть

Морские порты Азербайджана в 2022 году увеличили перевалку грузов на 32,4% по сравнению с показателем 2021 года - до 11 млн 750,6 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Из общего объема грузов 10 млн 734,8 тыс. тонн или 91,4% пришлось на международные транзитные грузы, 8,6% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с 2021 годом составил 27,6%.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 января 2023 года в портах Азербайджана оставалось 369 тыс. тонн грузов.

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года - терминал Ro-Ro.

Н.Аббасова