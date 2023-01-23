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Транспорт и связь 23.01.2023 11:26

Морские порты Азербайджана увеличили в 2022г перевалку грузов на треть

Морские порты Азербайджана в 2022 году увеличили перевалку грузов на 32,4% по сравнению с показателем 2021 года - до 11 млн 750,6 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Из общего объема грузов 10 млн 734,8 тыс. тонн или 91,4% пришлось на международные транзитные грузы, 8,6% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с 2021 годом составил 27,6%.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 января 2023 года в портах Азербайджана оставалось 369 тыс. тонн грузов.

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года - терминал Ro-Ro.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПОРТЫ, ПЕРЕВАЛКА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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