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Финансы 23.01.2023 11:45

AzKredit планирует размещение облигаций на 500 тыс. манатов

НБКО «AzKredit» планирует привлечь 500 тыс. манатов посредством размещения облигаций, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

«Эмиссия разделена на 500 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Доходность – 8% годовых, купонная выплата – каждые 90 дней», - отметили в ЦБА.

AzKredit средства, привлеченные от размещения облигаций, планирует направить на расширение кредитной деятельности и увеличения, таким образом, прибыли.

Уставный капитал AzKredit равен 300 тыс. манатов. Активы НБКО на конец 2021 года оцениваются почти в 2 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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