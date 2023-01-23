AzKredit планирует размещение облигаций на 500 тыс. манатов

НБКО «AzKredit» планирует привлечь 500 тыс. манатов посредством размещения облигаций, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
«Эмиссия разделена на 500 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Доходность – 8% годовых, купонная выплата – каждые 90 дней», - отметили в ЦБА.
AzKredit средства, привлеченные от размещения облигаций, планирует направить на расширение кредитной деятельности и увеличения, таким образом, прибыли.
Уставный капитал AzKredit равен 300 тыс. манатов. Активы НБКО на конец 2021 года оцениваются почти в 2 млн манатов.
Р.Ахмедов
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