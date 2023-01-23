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Финансы 23.01.2023 11:50

Rabitabank сократил в 2022г активы на 6,2%, увеличил прибыль в 4 раза

Азербайджанский Rabitabank в 2022 году сократил активы на 6,2% - до 954,99 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2022 года составил 610,877 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 28,9% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов оценивается в 205,605 млн манатов (рост на 37,8%), бизнес-кредитов – 305,404 млн манатов (рост на 26,3%).

Обязательства банка равны 843,394 млн манатов (спад на 8,2%).

Депозиты в банке составили 607,004 млн манатов (спад на 16,2%), в том числе вклады физических лиц – 317,032 млн манатов (рост на 24,4%).

Капитал банка на начало 2023 года равен 111,596 млн манатов (рост на 12,2%), уставный капитал – 101,3 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам 2022 года составила 11 млн 181,03 тыс. манатов (рост в 4,1 раза по сравнению с 2021 годом).

ОАО «Rabitabank» создан в 1993 году и входит в топ-10 банков Азербайджана по размеру активов. Акционерами банка являются 13 физических лиц.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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