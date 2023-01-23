Гянджинский автозавод в 2022г произвел продукции на $46 млн

Гянджинский автомобильный завод произвел в 2022 году продукцию на общую сумму 78 млн манатов ($45,88 млн), что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на заводе.

В 2022 году на заводе было произведено 588 единиц тракторов МТЗ, 1 тракторный прицеп, 255 единиц грузовиков КАМАЗ, 140 единиц грузовых автомобилей УРАЛ, 226 единиц прицепов специального назначения, 5 полуприцепов, 1 тракторный прицеп.

Фундамент Гянджинского автомобильного завода был заложен в 1986 году. Производственная мощность завода была рассчитана на выпуск 30 тыс. автомобилей средней тоннажности. По проекту строительство завода должно было быть завершено к концу 1989 года. Однако, в результате развала СССР строительство завода было остановлено. Завод начал деятельность в декабре 2004 года.

Б.Рустамбеков