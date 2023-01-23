Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 81.64 +1.03 Brent 87.63 +1.47

Транспорт и связь 23.01.2023 12:28

Гянджинский автозавод в 2022г произвел продукции на $46 млн

Гянджинский автомобильный завод произвел в 2022 году продукцию на общую сумму 78 млн манатов ($45,88 млн), что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на заводе.

В 2022 году на заводе было произведено 588 единиц тракторов МТЗ, 1 тракторный прицеп, 255 единиц грузовиков КАМАЗ, 140 единиц грузовых автомобилей УРАЛ, 226 единиц прицепов специального назначения, 5 полуприцепов, 1 тракторный прицеп.

Фундамент Гянджинского автомобильного завода был заложен в 1986 году. Производственная мощность завода была рассчитана на выпуск 30 тыс. автомобилей средней тоннажности. По проекту строительство завода должно было быть завершено к концу 1989 года. Однако, в результате развала СССР строительство завода было остановлено. Завод начал деятельность в декабре 2004 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗАВОД, ПРОИЗВОДСТВО, ПОКАЗАТЕЛИ


Похожие новости


Мощность крупнейшего на Южном Кавказе завода по переработке оливкового масла составляет 4 тыс. тонн продукции в год Группа Orbis Kazakhstan ввела в Казахстане завод по сборке коммерческой автотехники Kia за $23 млн Азербайджан начал производство отопительных систем комби, суммарные инвестиции в предприятие составят около $6,5 млн Завод Hyundai в Петербурге в январе-марте увеличил производство на 4%, в числе приоритетных направлений экспорта - Азербайджан Гянджинский автозавод в 2018г произвел продукции на $55 млн На западе Азербайджана к 2020г введут в строй мебельный завод за $15 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az