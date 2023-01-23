Товарооборот между РФ и Ираном в 2022 году составил $4,6 млрд

Товарооборот между Россией и Ираном в прошлом году вырос на 15% и составил $4,6 млрд, сотрудничество двух стран охватывает практически все сферы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на третьем заседании комиссии по парламентскому сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана.
"В условиях санкционного давления на наши страны крайне важно наращивать экономический потенциал. В 2022 году товарооборот между странами увеличился почти на 15 процентов и составил 4,6 млрд долларов", - сказал Володин в понедельник.
Он отметил, что большой потенциал видится в осуществлении совместных масштабных инфраструктурных проектов, расширении взаимодействия Евразийского экономического Союза с Ираном. "Речь идёт о планируемом заключении платформенного соглашения о зоне свободной торговли взамен временного соглашения. Это особенно актуально в контексте реализации нашими странами проекта по созданию международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал также председатель Госдумы.
Кроме того, Володин сообщил, что "завершается подготовка нового базового межгосударственного договора и ряда профильных соглашений, которые предусматривают развитие сотрудничества, в том числе, в таких сферах, как торговля, транспорт, логистика, энергетика, сельское хозяйство, банковское, инвестиционное и таможенное регулирование". "Это, на самом деле, в наших отношениях беспрецедентно, потому что они охватывают практически все сферы", - сказал он.
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