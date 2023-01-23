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Регион 23.01.2023 13:02

Существующие средства нас не удовлетворяют - Симонян

Армения не рассматривает смену внешнеполитического вектора, но для обеспечения территориальной безопасности будет рассматривать все возможные методы, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"Вопроса смены внешнеполитического вектора нет. Есть вопрос обеспечения безопасности", - сказал Симонян, отвечая на вопрос, намерена ли Армения изменить внешнеполитический вектор в сторону Запада.

По его словам, для обеспечения территориальной безопасности Армения "будет использовать все методы".

"Поскольку существующие средства нас не удовлетворяют", - сказал Симонян.

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