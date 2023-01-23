Условий для переговоров РФ и Украины нет - Песков

В настоящий момент условий для переговоров РФ и Украины не существует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам, наверное, вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент - ни де-факто, ни де-юре", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Так он ответил на вопрос, настало ли время для переговоров и как они могут начаться.
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