Accor откроет в 2023г в Азербайджане 2 новых отеля

Мировая гостиничная группа Accor откроет в Азербайджане в 2023 году два новых отеля.
«В Азербайджане в 2023 году откроются сразу два новых отеля Группы. Mercure Baku City, сочетающий в себе современный дизайн и национальный колорит, расположится в самом центре столицы, всего в нескольких шагах от главных достопримечательностей города. Премиальный Mövenpick Winter Park Baku расположится на территории Зимнего Парка, в шаговой доступности центральной улицы Низами», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Accor.
При этом в соответствии с текущим планом развития, в 2023 году Группа продолжит изучать возможности для открытия новых отелей на морских, оздоровительных и горнолыжных курортах Азербайджана.
По данным Accor в 2022 году группа увеличила свое портфолио на Южном Кавказе и в Центральной Азии более чем на 60%. За 2022 год Группа подписала 15 новых проектов под шестью отельными брендами с общим номерным фондом более 2100 номеров, которые пополнят существующую коллекцию из 24 отелей в этих регионах.
В целом, Accor планирует открыть 9 новых отелей в странах Южного Кавказа и Центральной Азии в 2023 году, пять из которых были подписаны в 2022 году.
В 2022 году на Южном Кавказе и Центральной Азии было открыто пять отелей Группы с общим номерным фондом 619 номеров от «эконом» до «премиум» сегмента.
«Прошедший год стал для нас успешным в плане расширения портфолио в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. Мы впервые вышли на рынок Узбекистана и за год подписали семь знаковых проектов, из которых два отеля уже открыты и принимают первых гостей. Accor активно развивает бизнес в Грузии, открывая флагманские отели в столице и добавляя новые проекты в план открытий. Кроме того, Accor продолжила расширять свое присутствие в Азербайджане, Казахстане и Армении. В 2023 году мы продолжим наращивать темпы роста и рассчитываем подписать более 20 новых проектов, подтверждая и усиливая лидирующие позиции в индустрии гостеприимства в регионе», - сказал Алексис Деларофф, гендиректор Accor New East Europe.
Accor –мировая гостиничная группа, объединяющая 5 300 отелей и 10 000 ресторанов и баров в 110 странах.
Ранее Деларофф в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» заявил, что группа Accor планирует реализацию в Азербайджане в ближайшие годы ряда новых проектов, направленных на открытие в стране новых отельных брендов: «На данный момент наше портфолио в Азербайджане включает два отеля: роскошный Fairmont Baku, расположенный в знаменитом комплексе «Пламенные башни», и отель эконом-класса ibis Baku City, открывшийся летом 2021 года. В ближайшее время мы планируем представить в Азербайджане и другие отельные бренды, так как этот рынок является одним из ключевых для развития Группы в этом регионе».
Р.Ахмедов
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