Amazon вложит $35 млрд в новые ЦОД в штате Вирджиния до 2040 года

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
По его словам, пока рассматривается ряд мест на территории штата, окончательное решение будет принято позже, сообщает MT Newswires.
Amazon является одним из крупнейших частных работодателей в Вирджинии, где в 2006 году были созданы первые ЦОД подразделения "облачных" услуг Amazon Web Services (AWS). В 2018 году компания открыла вторую штаб-квартиру в городе Арлингтон, который находится в этом штате.
Директор AWS по экономическому развитию Роджер Венер сказал, что с 2006 года подразделение инвестировало более $35 млрд в Вирджинию и внесла почти $7 млрд в ВРП штата.
По итогам третьего квартала 2022 года выручка AWS выросла на 27,5% - до $20,54 млрд. При этом аналогичный показатель Amazon в целом повысился на 15%, составив $127,1 млрд.
Капитализация компании за последние 12 месяцев упала почти на 33% (до $992 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq опустился чуть более чем на 19%.
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Президент Алиев поздравил Председателя КНР
НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2022г составила 89,7% - глава МВД
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Анкара заморозит рассмотрение вопроса по приему Швеции в НАТО, но ненадолго - политолог
ЕС привержен сотрудничеству с Баку и Ереваном для установления мира на Южном Кавказе - Боррель
Снегопад привел к отключениям электроэнергии в Словении, Хорватии и Черногории
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Борьба за победу в интеллектуальной игре “Брейн-ринг”, проводимой при поддержке Nar, с каждым днём становится всё более напряженной
Натиг Мамедов назначен председателем Caspian Energy Georgia
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают