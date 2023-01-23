Amazon вложит $35 млрд в новые ЦОД в штате Вирджиния до 2040 года

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.

По его словам, пока рассматривается ряд мест на территории штата, окончательное решение будет принято позже, сообщает MT Newswires.

Amazon является одним из крупнейших частных работодателей в Вирджинии, где в 2006 году были созданы первые ЦОД подразделения "облачных" услуг Amazon Web Services (AWS). В 2018 году компания открыла вторую штаб-квартиру в городе Арлингтон, который находится в этом штате.

Директор AWS по экономическому развитию Роджер Венер сказал, что с 2006 года подразделение инвестировало более $35 млрд в Вирджинию и внесла почти $7 млрд в ВРП штата.

По итогам третьего квартала 2022 года выручка AWS выросла на 27,5% - до $20,54 млрд. При этом аналогичный показатель Amazon в целом повысился на 15%, составив $127,1 млрд.

Капитализация компании за последние 12 месяцев упала почти на 33% (до $992 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq опустился чуть более чем на 19%.