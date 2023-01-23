Песков не стал комментировать заявления о том, что Путин должен выдвинуть свою кандидатуру на выборы в 2024 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления ряда российских политиков о том, что нынешний глава государства Владимир Путин должен идти на очередные президентские выборы в 2024 году.
"Это я оставляю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Песков заявил также, что Путин пока не делал каких-либо заявлений о готовности баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.
"Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос - правильно ли понимать, что "Владимир Владимирович еще не принял решения, будет ли он баллотироваться на очередной срок"?
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