Песков не стал комментировать заявления о том, что Путин должен выдвинуть свою кандидатуру на выборы в 2024 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления ряда российских политиков о том, что нынешний глава государства Владимир Путин должен идти на очередные президентские выборы в 2024 году.

"Это я оставляю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков заявил также, что Путин пока не делал каких-либо заявлений о готовности баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

"Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос - правильно ли понимать, что "Владимир Владимирович еще не принял решения, будет ли он баллотироваться на очередной срок"?