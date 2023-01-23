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Транспорт и связь 23.01.2023 15:18

Грузоперевозки в Азербайджане в 2022г увеличились на 13%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане 2022 году составил 218 млн 680,5 тыс. тонн, что на 12,8% больше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 78,2%, на долю госсектора - 21,8%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличился на 12,5%.

По железной дороге перевезено 18 млн 723,1 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 24,3% больше показателя 2021 года.

Морским транспортом перевезено 7 млн 519,2 тыс. тонн различных грузов (рост на 37,5%), автомобильным транспортом - 126 млн 24,6 тыс. тонн (рост на 12%), воздушным – 406,2 тыс. тонн (спад на 27,1%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 37 млн 781,5 тыс. тонн нефти (рост на 7,9%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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