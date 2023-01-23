Посол России должен будет покинуть Эстонию 7 февраля, одновременно с отъездом посла Эстонии из РФ - Рейнсалу

Эстония примет к сведению решение России понизить дипломатическое представительство, но не отступит от принципа паритета, это означает, что посол РФ должен будет покинуть Эстонию 7 февраля, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
"Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица. Отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллинне уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля", - говорится в переданном "Интерфаксу" комментарии главы МИД Эстонии.
Рейнсалу отметил, что "шаги России не мешают нам продолжать оказывать всемерную поддержку Украине, которая вот уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность всех нас". Эстония призывает другие страны-единомышленники увеличить помощь Украине, заявил он.
11 января Эстония сообщила, что Россия должна сократить число сотрудников в посольстве в Таллине к 1 февраля 2023 года до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства Эстонии в Москве. В настоящее время Эстония имеет восемь дипломатических и 15 прикомандированных административных технических и сервисных рабочих мест в Москве. Посольство России в Таллине имеет 21 дипломатического сотрудника и 23 прикомандированных сотрудника без дипломатического статуса.
В связи с этим 23 января в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики предписано покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года. Уровень дипотношений понижен до временного поверенного в делах.
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