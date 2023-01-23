Перевозки пассажиров в Азербайджане автобусами в 2022г выросли на 28%, такси – сократились на 3,6%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2022 году составил 1 млрд 621 млн 128,6 тыс. человек, что на 40,6% больше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 5 млн 136,5 тыс. человек (рост на 81,8%), морским транспортом – 21,4 тыс. человек (рост на 20,9%), воздушным транспортом – 2 млн 253,8 тыс. человек (рост в 2 раза).

Кроме этого, автомобильным транспортом в прошлом году 1 млрд 405 млн 20,8 тыс. пассажиров (рост на 25,5%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 321 млн 206,7 тыс. пассажиров (рост на 27,9%), такси - 83 млн 814,1 тыс. человек (спад на 3,6%).

Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил в 2022 году 208 млн 696,1 тыс. человек (рост в 2,3 раза).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки, перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Б.Рустамбеков