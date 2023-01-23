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Бизнес и законодательство 23.01.2023 19:35

Китайская State Grid намерена увеличить инвестиции на 4% в 2023 году

State Grid Corporation of China планирует в 2023 году увеличить инвестиции в строительство электросетей до рекордного уровня - свыше 520 млрд юаней ($76,8 млрд).

Это на 4% больше прошлогоднего показателя, сообщила компания. Таким образом, инвестиции вырастут по итогам четвертого года подряд.

State Grid намерена нарастить мощности по передаче электроэнергии между провинциями и регионами Китая до 300 млн кВт к 2025 году и 370 млн кВт к 2030 году. При этом на долю энергии, вырабатываемой из экологически чистых источников, будет приходиться более половины от общего объема поставляемой электроэнергии в стране, приводит прогноз компании агентство "Синьхуа".

Компания также объявила о намерении в этом году ввести в эксплуатацию четыре гидроаккумулирующие электростанции и приступить к строительству еще пяти ГАЭС.

Электросетевая компания State Grid является крупнейшей в данной отрасли в мире. В КНР она является монополистом в области транспортировки и реализации электроэнергии, обеспечивая электричеством более 1,1 млрд человек. Компания занимается строительством и эксплуатацией электросетей как в самом Китае, так и за рубежом.

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Тэги: КИТАЙ, ЭНЕРГОКОМПАНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ

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