Профицит сводного бюджета Азербайджана в 2022г составил 5,4% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана в 2022 году по оперативным данным составил 1 млрд 402,8 млн манатов или 1% ВВП, отмечается в данных Министерства финансов.

Согласно данным ведомства, доходы госбюджета Азербайджана в 2022 году составили 30 млрд 660,5 млн манатов (прогноз выполнен на 105%). По сравнению с 2021 годом бюджетные доходы выросли на 4 млрд 264,2 млн манатов или на 16,2%.

В структуре доходов поступления по линии налоговых органов составили 15 млрд 541,5 млн манатов (132,4% от прогноза, рост по сравнению с 2021г на 7 млрд 12,3 млн манатов или 82,2%).

Поступления по линии таможенных органов составили 5 млрд 654,6 млн манатов (122,8% от прогноза, рост по сравнению с 2021 годом на 1 млрд 311,6 млн манатов или 30,2%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 7 млрд 923 млн манатов (прогноз исполнен на 68,8%). По данным Минфина, это связано с тем, что фактические поступления в госбюджет от таможенных и налоговых органов значительно превысили плановое задание и поэтому не было необходимости в трансфертах из ГНФАР на уровне 100% от планового задания.

По данным Минфина, в целом, в 2022 году ненефтегазовые доходы госбюджета Азербайджана составили 15 млрд 278,8 млн манатов (111,8% от прогноза, рост по сравнению с 2021 годом на 2 млрд 418,8 млн манатов или на 18,8%).

Нефтегазовые доходы составили 15 млрд 381,7 млн манатов, что на 155,8 млн манатов или 1% меньше прогноза.

В четвертом квартале 2022 года доходы госбюджета составили 8 млрд 259,1 млн манатов.

Расходы госбюджета за 2022 год составили 32 млрд 63,3 млн манатов или 99,3% от прогноза. По сравнению с 2021 годом расходы увеличились на 4 млрд 640,9 млн манатов или на16,9%.

Социальные расходы составили 11 млрд 577,1 млн манатов (рост по сравнению с 2021 годом на 1 млрд 280,4 млн манатов или на 12,4%).

Текущие расходы госбюджета в 2022 году составили 17 млрд 739,9 млн манатов (рост на 1 млрд 151,5 млн манатов или 6,9%), капитальные – 12 млрд 533 млн манатов (рост на 3 млрд 897,8 млн манатов или 45,1%), на обслуживание госдолга и обязательств – 1 млрд 790,4 млн манат (спад на 408,4 млн манатов или 18,6%).

В октябре-декабре 2022 года расходы госбюджета составили 11 млрд 592,6 млн манатов.

По данным Минфина, в 2022 году для покрытия дефицита госбюджета были привлечены кредиты на сумму 259,7 млн манатов, государственные заимствования составили 976,3 млн манатов, 115,4 млн манатов обеспечено за счет доходов от приватизации, остальное из прочих источников.

Доходы сводного бюджета Азербайджана за 2022 год составили 42 млрд 289,5 млн манатов (115% от прогноза, рост по сравнению с 2021г на 8 млрд 385,8 млн манатов или на 24,7%), расходы – 35 млрд 61 млн манатов (98,4% от прогноза, рост по сравнению с 2021г на 5 млрд 70,5 млн манатов или на 16,9%), профицит – 7 млрд 7228,5 млн манатов или 5,4% ВВП.

Прогноз по доходам госбюджета на 2022 год составлял 29 млрд 197,8 млн манатов, расходам - 32 млрд 303,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2022 год прогнозировался на уровне 3 млрд 106 млн манатов или 2,7% ВВП.

Х.Насирзаде