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Макроэкономика 23.01.2023 21:31

Инвесторы на большинстве рынков стали меньше бояться рецессии- JPMorgan

Оценки инвесторами вероятности рецессии резко снизились с максимумов 2022 года, свидетельствует модель банка JPMorgan Chase & Co.

В семи из девяти отслеживаемых моделью классов активов, от европейских акций до облигаций инвестиционного уровня, текущие котировки предусматривают шансы рецессии ниже 50%. Значение S&P 500 говорит о том, что трейдеры видят 73%-ную вероятность экономического спада в США по сравнению с 98% в октябре прошлого года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные банка.

"Большинство классов активов свидетельствуют о постепенном снижении рисков рецессии благодаря открытию экономики Китая, обвалу цен на газ в Европе, а также более выраженному, чем ожидалось, замедлению инфляции в США, - сказал стратег JPMorgan Николаос Паникирцоглу. - Рынок сейчас видит значительно меньшую вероятность рецессии по сравнению с октябрем".

Между тем его коллега Марко Коланович предупредил, что инвесторы, возможно, недооценивают потенциальное давление, которое может оказать на акции замедление экономического роста в США в ближайшие месяцы. В то же время на стороне "быков" сыграют такие факторы, как сокращение промышленного производства и розничных продаж, а также ралли на рынке облигаций и обещания Федрезерва удерживать ставки на высоком уровне.

Экономисты, наоборот, стали более пессимистичны - их консенсус-прогноз предусматривает вероятность рецессии в 65% против 50% в октябре, отмечает Bloomberg.

Негативные сигналы наблюдаются и на рынке облигаций - доходность трехмесячных госбондов США превышает доходность 10-летних бумаг, что говорит о том, что инвесторы ждут замедления экономического роста в ближайшие месяцы.

С другой стороны, многие участники рынка надеются, что центробанкам мира удастся обеспечить экономике мягкую посадку - именно благодаря таким надеждам в последние недели наблюдалось ралли рисковых активов.

"Я не хочу сказать, что рост будет выдающимся, я просто думаю, что он не будет кошмарным, - сказал стратег HSBC Макс Кеттнер в интервью Bloomberg. - Катализаторов к снижению и неприятных сюрпризов попросту нет, так что единственный путь - это путь наверх".

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