Петр Павел опережает Андрея Бабиша перед вторым туром туре выборов президента Чехии - опрос

Экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел может победить во втором туре выборов президента Чехии с результатом от 53 до 57% и, таким образом, опередить бывшего премьера Андрея Бабиша, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на опрос портала E15.

Так, Бабиш, согласно результатам опроса, может оказаться на втором месте с 43-47% голосов. Явка избирателей во втором туре выборов ожидается на уровне 68%-71%.

Первый тур выборов состоялся 13 января, а второй тур запланирован на 27 и 28 января.

Бабиш является лидером центристского политического движения ANO и на данный момент возглавляет оппозицию в парламенте. Павел, как отмечают западные СМИ, придерживается твердого прозападного курса. В частности, он выступает за решительную поддержку Украины, тогда как Бабиш, который, как и его соперники, выступает за прекращение конфликта, критиковал чешское правительство за то, что оно ставит интересы Украины выше чешских.

В Чехии президент обладает в основном церемониальными функциями, однако именно он назначает премьер-министра и членов центрального банка, а также предлагает кандидатуры судей в Конституционный суд.