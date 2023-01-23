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Происшествия 23.01.2023 16:39

Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2022г составила 89,7% - глава МВД

В 2022 году 83,4% совершенных в Азербайджане преступлений составили преступления, не представляющие большой общественной опасности или нетяжкие преступления, раскрываемость преступлений составила 89,7%, сообщил министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

«В 2022 году оперативно-розыскными и следственными органами зарегистрировано 36 494 преступления, 95,2% из которых составили противоправные действия, расследованные органами внутренних дел и прокуратурой в процессуальном порядке. 83,4% совершенных преступлений составили преступления, не представляющие большой общественной опасности или нетяжкие преступления», - заявил Эйвазов, выступая в понедельник на заседании коллегии МВД Азербайджана, посвященном итогам деятельности органов внутренних дел страны в 2022г и предстоящим задачам.

Он отметил, что правоохранительными органами было раскрыто 89,7% преступлений, совершенных в 2022 году. В частности, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 85,3%, преступлений, совершенных при невыясненных обстоятельствах, - 85,7%, преступлений против личности – 98,2%, преступлений против собственности – 81,8%.

По словам министра, в прошлом году сотрудники МВД совместно с органами прокуратуры установили и привлекли к ответственности виновных в совершении 368 преступлений, оставшихся нераскрытыми в предыдущие годы.

Эйвазов добавил, что в стране наблюдается снижение количества насильственных преступлений, отметив, что в 2022 году по сравнению с 2021 годом число преступлений против личности стало меньше на 2,4%, в том числе покушений на убийство – на 13%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5%, преступлений с применением огнестрельного оружия – на 17,6%, преступлений в области семейных отношений – на 2,4%, скотокрадства – на 21,3%.

«За отчетный период обезврежена 251 криминальная группировка и привлечены к ответственности 202 человека за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, задержаны 557 находившихся в розыске по обвинениям в совершении преступлений», - отметил министр.

Кроме того, правоохранительными органами Азербайджана в 2022г из незаконного оборота было выведено 3,418 т наркотических средств (на 373 кг больше, чем в 2021г), обнаружено и уничтожено более 172 тонн наркосодержащих растений, заключил глава МВД страны.

Р.Керимов

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Тэги: МВД, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


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