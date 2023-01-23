Снегопад привел к отключениям электроэнергии в Словении, Хорватии и Черногории

Снегопады обрушились на ряд районов Словении, Хорватии и Черногории, что привело к автомобильным авариям и отключениям электроэнергии, сообщает агентство Associated Press.

В столице Словении из-за снегопада и ветра повалены многочисленные деревья и линии электропередач. Из соображений безопасности власти запретиили движение грузовиков во многих частях страны.

Власти Словении призвали граждан по возможности отказаться от любых поездок. Ожидается, что снегопады продолжатся до вторника.

В соседней Хорватии из-за снегопада прервали работу паромных переправ. В Загребе из-за ветра упали строительные леса, которые были возведены на центральной площади для реновации здания.

Проблемы с подачей электричества также ощущаются в отдаленных от центра населенных пункта в Черногории, столкнувшиеся с сильными снегопадами на выходных.