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Дальнее зарубежье 23.01.2023 17:11

Снегопад привел к отключениям электроэнергии в Словении, Хорватии и Черногории

Снегопады обрушились на ряд районов Словении, Хорватии и Черногории, что привело к автомобильным авариям и отключениям электроэнергии, сообщает агентство Associated Press.

В столице Словении из-за снегопада и ветра повалены многочисленные деревья и линии электропередач. Из соображений безопасности власти запретиили движение грузовиков во многих частях страны.

Власти Словении призвали граждан по возможности отказаться от любых поездок. Ожидается, что снегопады продолжатся до вторника.

В соседней Хорватии из-за снегопада прервали работу паромных переправ. В Загребе из-за ветра упали строительные леса, которые были возведены на центральной площади для реновации здания.

Проблемы с подачей электричества также ощущаются в отдаленных от центра населенных пункта в Черногории, столкнувшиеся с сильными снегопадами на выходных.

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Тэги: АДРИАТИКА, НЕПОГОДА, ТРАНСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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