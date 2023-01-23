Сунак поручил провести расследование в отношении главы Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил своему независимому советнику по вопросам этики провести расследование в отношении председателя Консервативной партии Надима Захави, не заплатившего вовремя налоги, сообщает в понедельник Sky News.
"Я попросил независимого советника полностью расследовать это дело и сообщить мне, соблюдал ли Надим Захави министерский кодекса поведения. На основе этого мы решим, какие шаги должны будем предпринять", - заявил Сунак.
Захави останется на своей должности, пока будет идти расследование.
Ранее британские СМИ сообщали, что в прошлом году Захави согласился заплатить штраф Управлению по налоговым и таможенным сборам Его Величества (HMRC) после урегулирования спора с налоговой службой. Сообщается, что размер выплаты составил 4,8 млн фунтов стерлингов, включая крупный штраф.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал The Guardian, что Захави оштрафовали из-за невыплаты налога после продажи его акций в исследовательской компании YouGov. Отмечается, что бывший министр финансов мог бы столкнуться с гораздо более серьезными штрафами, если бы не достиг соглашения с HMRC к концу предыдущего года.
В свою очередь, лидер Лейбористской партии Кир Стармер призвал Сунака на фоне этого скандала отправить Захави в отставку.
"Очевидно, что он не уйдет в отставку самостоятельно, так что пришло время премьер-министру показать свое лидерство. Это испытание для премьер-министра", - заявил он.
Также, согласно данным опроса Find Out Now, 59% респондентов заявили, что Сунак должен уволить Захави, 14% посчитали, что председатель партии должен сохранить свой пост, и остальные не смогли ответить. Опрос проводился в субботу и воскресенье, в нем приняли участие 2505 человек.
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