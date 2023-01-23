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Финансы 23.01.2023 17:00

Yapi Kredi Bank Azerbaijan увеличил в 2022г активы на 22,1%, вышел на прибыль

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» увеличило в 2022 года активы на 22,1% - до 481,928 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2022 года равен 236,945 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 35,5% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 45,308 млн манатов (рост на 12,8%), бизнес-кредиты – 169,165 млн (рост на 44,3%).

Обязательства банка оцениваются в 397,853 млн манатов (рост на 27,2%).

Депозиты в банке равны 363,857 млн манатов (рост на 27,6%), в том числе вклады населения – 80,751 млн манатов (рост на 17,9%), вклады юридических лиц – 283,106 млн манатов (рост на 30,7%).

Капитал банка составляет 84 млн 74,93 тыс. манатов (рост на 2,5%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).

Банк завершил 2022 год с чистой прибылью в размере 1 млн 153,36 тыс. манатов против убытка в 930,75 тыс. манатов в 2021 году.

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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