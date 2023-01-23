Анкара заморозит рассмотрение вопроса по приему Швеции в НАТО, но ненадолго - политолог

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с учётом нынешних сложностей в отношениях между Анкарой и Стокгольмом выдержит определённую паузу по вопросу приема Швеции в НАТО, но через несколько месяцев даст согласие на ее вступление, считает турецкий политический аналитик, эксперт по внешней и оборонной политике Турции Керим Хас.

"Турция заморозит мероприятия по приему Швеции в альянс, но ненадолго. Все нынешние сложности в отношениях между Анкарой и Стокгольмом не изменят кардинально позицию турецкого руководства, которое в конечном итоге даст согласие на вступление Швеции в НАТО", - сказал Хас в понедельник "Интерфаксу".

"В мае в Турции пройдут президентские выборы, а в июле намечается саммит НАТО. Если Эрдоган останется у власти, то, по многим признакам, он не будет противодействовать приему Швеции в альянс", - сказал собеседник агентства.

По мнению эксперта, фактор осложнившихся в последнее время отношения между Анкарой и Стокгольмом, скорее всего, будет активно использоваться в избирательной кампании Эрдогана.

"Такие события он, безусловно, будет использовать для повышения своего рейтинга. Для избирательной кампании Эрдогана шведское направление является выгодным моментом, чтобы показать себя перед электоратом успешным как во внешней, так и во внутренней политике", - сказал он.

"Таким образом, Эрдоган получил дополнительный повод для затягивания вступления Швеции, а, следовательно, и Финляндии в НАТО. Но до определённого времени. Максимум, до даты проведения президентских выборов в Турции. До проведения саммита НАТО в июле Анкара, скорее всего, одобрит приём этих стран в альянс", - считает Хас.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее назвал "бессмысленным" намеченный на 27 января визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона, Анкара решила этот визит отменить. Глава турецкого военного ведомства отметил, что Турция считает недопустимой позиции властей Швеции, игнорирующих антитурецкие акции, проходящие в этой стране.

Анкара в настоящее время блокирует приём в НАТО Швеции и Финляндии, обвиняя их в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана и солидарных с этой партии организаций, которые Турция считает террористическими.