Выручка Baker Hughes увеличилась слабее прогнозов в IV квартале, чистая прибыль сократилась на 38%

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в четвертом квартале 2022 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом показатели выручки и скорректированной прибыли оказались хуже прогнозов рынка.
Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре составила $182 млн, или 18 центов в расчете на акцию, по сравнению с $294 млн, или 32 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
Прибыль без учета разовых факторов составила 38 центов на акцию.
Выручка увеличилась на 8%, до $5,91 млрд.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 40 центов на акцию при выручке в $6,06 млрд.
Между тем компания сообщила, что за последний квартал она получила новые заказы на сумму $8 млрд против $6,66 млрд за аналогичный период предыдущего года.
Выручка Baker Hughes в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале повысилась на 12% в годовом выражении и достигла $3,58 млрд. В то же время показатель в сегменте промышленных и энергетических технологий увеличилась всего на 1%, до $2,33 млрд.
В Северной Америке компания нарастила выручку на 37%, до $1,03 млрд, в Латинской Америке - на 32%, до $601 млн, на Ближнем Востоке и в Азии - на 16%, до $1,37 млрд. В Европе, СНГ и странах Центральной и Южной Африки показатель упал на 27%, до $577 млн.
Котировки акций Baker Hughes растут на 1,2% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние три месяца рыночная стоимость компании поднялась на 18,9% (до $31,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период вырос на 5,9%.
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