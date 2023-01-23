ЕС привержен сотрудничеству с Баку и Ереваном для установления мира на Южном Кавказе - Боррель

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о начале «нового этапа деятельности» ЕС на Южном Кавказе, Брюссель привержен сотрудничеству с Баку и Ереваном для установления мира в регионе.
В понедельник Совет ЕС принял решение об учреждении гражданской миссии Евросоюза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны.
«Учреждение миссии ЕС в Армении открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. ЕС продолжит поддерживать усилия по деэскалации и привержен тесному сотрудничеству с обеими сторонами (Баку и Ереваном – ИФ) для достижения конечной цели - устойчивого мира в регионе», - заявил Боррель, слова которого приводятся в пресс-релизе Совета Евросоюза.
Цель миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать среду, способствующую усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.
В ЕС сообщили, что в ответ на запрос Армении EUMA будет проводить обычное патрулирование и сообщать о ситуации, что «укрепит понимание Евросоюза ситуации на местах». «Миссия также будет способствовать посредническим усилиям в рамках процесса, возглавляемого главой Европейского совета Шарлем Мишелем», - говорится в пресс-релизе.
Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией станет Стефано Томат из внешнеполитической службы ЕС. Глава миссии, руководящий операциями на местах, будет назначен в ближайшее время.
Р.Керимов
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