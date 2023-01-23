Борьба за победу в интеллектуальной игре “Брейн-ринг”, проводимой при поддержке Nar, с каждым днём становится всё более напряженной

Ровно половина 20-ого сезона интеллектуальной игры "Брейн Ринг", проводимой при поддержке “Nar” позади. Несмотря на это, все команды-участницы еще имеют шансы на победу в чемпионате, поэтому борьба в игре с участием 20 команд становится все более напряженной. Команды представляют 10 регионов и 7 университетов Азербайджана. Команда “Nar”, представляющая мобильный оператор, также играет в Высшей лиге. Конкурс "Брейн Ринг", который играет большую роль в интеллектуальном развитии страны можно посмотреть каждое воскресенье в 18:20 на канале Ictimai.

Поддержка развития науки и образования является одним из основных направлений КСО “Nar”. Подробную информацию о социальных проектах, реализуемых мобильным оператором, можно получить на странице nar.az.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.