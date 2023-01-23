Борьба за победу в интеллектуальной игре “Брейн-ринг”, проводимой при поддержке Nar, с каждым днём становится всё более напряженной

Ровно половина 20-ого сезона интеллектуальной игры "Брейн Ринг", проводимой при поддержке “Nar” позади. Несмотря на это, все команды-участницы еще имеют шансы на победу в чемпионате, поэтому борьба в игре с участием 20 команд становится все более напряженной. Команды представляют 10 регионов и 7 университетов Азербайджана. Команда “Nar”, представляющая мобильный оператор, также играет в Высшей лиге. Конкурс "Брейн Ринг", который играет большую роль в интеллектуальном развитии страны можно посмотреть каждое воскресенье в 18:20 на канале Ictimai.
Поддержка развития науки и образования является одним из основных направлений КСО “Nar”. Подробную информацию о социальных проектах, реализуемых мобильным оператором, можно получить на странице nar.az.
“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Президент Алиев поздравил Председателя КНР
НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном
Казахстан вновь вводит запрет на вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и отдельных видов нефтепродуктов
Yapi Kredi Bank Azerbaijan увеличил в 2022г активы на 22,1%, вышел на прибыль
Профицит сводного бюджета Азербайджана в 2022г составил 5,4% ВВП
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2022г составила 89,7% - глава МВД
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Анкара заморозит рассмотрение вопроса по приему Швеции в НАТО, но ненадолго - политолог
ЕС привержен сотрудничеству с Баку и Ереваном для установления мира на Южном Кавказе - Боррель
Снегопад привел к отключениям электроэнергии в Словении, Хорватии и Черногории
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают