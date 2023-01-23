BP начала разведочное бурение на восточном крыле месторождения Шах-Дениз

Компания BP начала бурение новой разведочной скважине "SDX-8" на месторождении Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия.
"Бурение скважины осуществляется с полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев", которая была доставлена на место дислокации в декабре 2022 года. Предполагается, что глубина скважины составит около 7 тыс. метров", - говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.
Бурение скважины займет около года.
"Однако, возможно, что этот период займет больше времени в случае проведения испытательной программы для оценки полученных результатов. В случае успешных итогов буровых работ, скважина "SDX-8" позволит получить более четкое представление о характеристиках бурения, возможностях добычи и потенциале газовых ресурсов более глубоких горизонтов, расположенных ниже продуктивных пластов, которые в настоящее время эксплуатируются на восточном крыле месторождения", - говорится в информации.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (6,67%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
В 2022 году с месторождения Шах-Дениз было добыто 25,2 млрд кубометров газа (+11,5% от показателя 2021 года) и 4,4 млн тонн конденсата (+4,8%).
Экспорт газа с Шах-Дениз в 2022 году составил 20 млрд 803,7 млн кубометров (+ 18,1%).
Б.Рустамбеков
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Президент Алиев поздравил Председателя КНР
НАТО подчеркивает важность возобновления переговоров между Баку и Ереваном
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2022г составила 89,7% - глава МВД
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Microsoft вложит несколько миллиардов долларов в разработчика популярного чат-бота ChatGPT
Италия считает мирное урегулирование своей конечной целью на Украине - глава МИД
Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Киеву на 500 млн евро
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Борьба за победу в интеллектуальной игре “Брейн-ринг”, проводимой при поддержке Nar, с каждым днём становится всё более напряженной
Натиг Мамедов назначен председателем Caspian Energy Georgia
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают