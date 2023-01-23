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ТЭК 23.01.2023 18:03

BP начала разведочное бурение на восточном крыле месторождения Шах-Дениз

Компания BP начала бурение новой разведочной скважине "SDX-8" на месторождении Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия.

"Бурение скважины осуществляется с полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев", которая была доставлена на место дислокации в декабре 2022 года. Предполагается, что глубина скважины составит около 7 тыс. метров", - говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

Бурение скважины займет около года.

"Однако, возможно, что этот период займет больше времени в случае проведения испытательной программы для оценки полученных результатов. В случае успешных итогов буровых работ, скважина "SDX-8" позволит получить более четкое представление о характеристиках бурения, возможностях добычи и потенциале газовых ресурсов более глубоких горизонтов, расположенных ниже продуктивных пластов, которые в настоящее время эксплуатируются на восточном крыле месторождения", - говорится в информации.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (6,67%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

В 2022 году с месторождения Шах-Дениз было добыто 25,2 млрд кубометров газа (+11,5% от показателя 2021 года) и 4,4 млн тонн конденсата (+4,8%).

Экспорт газа с Шах-Дениз в 2022 году составил 20 млрд 803,7 млн кубометров (+ 18,1%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВР, ШАХ/ДЕНИЗ, СКВАЖИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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