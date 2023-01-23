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23.01.2023 18:40

BP начала бурение оценочной скважины на блоке АЧГ

Компания BP начала бурение скважины оценочной скважины "A22z" на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

"Цель бурения данной скважины - получение информации о глубокозалегающих газовых пластах (deep-gas) блока АЧГ. Скважина "A22z" будет буриться с платформы Чираг и через боковое устье существующей газонагнетательной скважины A22 войдет в глубокие газовые пласты на южном фланге структуры АЧГ", - говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

По данным компании, глубина скважины составит до 4500 метров.

"В случае успешного результата бурения, информация, полученная со скважины, позволит получить более широкое представление о структуре данного района и о давлениях в глубокозалегающих пластах", - говорится в информации.

По планам BP, бурение скважины займет около трех месяцев. После этого на скважине запланирована обширная каротажная программа и установка измерительных приборов для записи данных о давлении.

Как сообщалось, запасы deep-gas на АЧГ в настоящее время прогнозируются в 300 млрд кубометров.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

АЧГ является в настоящее время крупнейшим месторождением по добычи нефти в Азербайджане, оно обеспечивает 2/3 добычи нефти по стране.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова

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Тэги: BP, АЧГ, СКВАЖИНА


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