В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 12 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 679, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 29 случаях.
Второй день подряд не зафиксировано ни одного случая летального исхода от COVID-19. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 68 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 316 человек (+2 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 295 человек.
За сутки медики провели 896 тестов на коронавирус против 2 тыс. 129 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 472 тыс. 527 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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