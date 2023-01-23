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Здравоохранение 23.01.2023 20:04

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 12 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 679, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 29 случаях.

Второй день подряд не зафиксировано ни одного случая летального исхода от COVID-19. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 68 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 316 человек (+2 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 295 человек.

За сутки медики провели 896 тестов на коронавирус против 2 тыс. 129 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 472 тыс. 527 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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