Цены на нефть растут на оптимизме по поводу спроса в Китае

Цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, продолжая укрепляться после подъема по итогам прошедшей недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 в понедельник составляет $88,35 за баррель, что на $0,72 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,2 (0,24%), до $81,84 за баррель.

По мнению аналитиков, оптимизм по поводу снятия карантинных ограничений в Китае, вероятно, будет стимулировать дальнейший подъем цен на нефть.

В период празднования Нового года по Лунному календарю, которое будет длиться до конца текущей недели, многие люди совершают поездки, что должно вызвать существенный рост спроса на топливо, а уже после завершения выходных эксперты ждут повышения промышленной активности в КНР, отмечает Bloomberg.

Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация в России после вступления в силу эмбарго на поставки нефти из страны и введения потолка цен государствами G7.