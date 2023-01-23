Airbus выделит в самостоятельную компанию проект высотных беспилотников Zephyr

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли, пишет газета Financial Times.
Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
Airbus привлекла Morgan Stanley для поиска внешних партнеров, которые помогли бы ускорить коммерциализацию проекта.
Компания "готова монетизировать" операции по выпуску беспилотников и создать "полный бизнес" вокруг них, заявил глава программы Самер Халави в интервью FT.
"Airbus не является провайдером телекоммуникационных услуг, - сказал он. - Идея выделения Zephyr состоит в том, чтобы привлечь партнеров-единомышленников и иметь возможность масштабировать этот бизнес".
Подразделение, которое будет работать под брендом Aalto, уже ведет переговоры с рядом коммерческих клиентов и потенциальных стратегических партнеров.
Airbus намерена остаться владельцем Aalto, но рассмотрит возможность привлечения сторонних инвестиций, чтобы ускорить достижение поставленных целей.
Последняя модификация беспилотника Zephyr Z8, работающего за счет солнечной энергии, имеет массу всего 75 кг при размахе крыла 25 метров. Он может подниматься на высоту более 21,3 тыс. метров.
Алиев заявил Блинкену, что Лачинская дорога не блокирована
Алиев утвердил Госпрограмму по приведению нацсистемы стандартизации в соответствие с международными требованиями до 2026г
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Алжир и Италия обсуждают создание мультимодального трубопровода
Выручка Baker Hughes увеличилась слабее прогнозов в IV квартале, чистая прибыль сократилась на 38%
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2022г составила 89,7% - глава МВД
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Борьба за победу в интеллектуальной игре “Брейн-ринг”, проводимой при поддержке Nar, с каждым днём становится всё более напряженной
Натиг Мамедов назначен председателем Caspian Energy Georgia
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают