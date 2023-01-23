Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 81.64 +1.03 Brent 87.63 +1.47

Дальнее зарубежье 23.01.2023 22:10

Airbus выделит в самостоятельную компанию проект высотных беспилотников Zephyr

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли, пишет газета Financial Times.

Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.

Airbus привлекла Morgan Stanley для поиска внешних партнеров, которые помогли бы ускорить коммерциализацию проекта.

Компания "готова монетизировать" операции по выпуску беспилотников и создать "полный бизнес" вокруг них, заявил глава программы Самер Халави в интервью FT.

"Airbus не является провайдером телекоммуникационных услуг, - сказал он. - Идея выделения Zephyr состоит в том, чтобы привлечь партнеров-единомышленников и иметь возможность масштабировать этот бизнес".

Подразделение, которое будет работать под брендом Aalto, уже ведет переговоры с рядом коммерческих клиентов и потенциальных стратегических партнеров.

Airbus намерена остаться владельцем Aalto, но рассмотрит возможность привлечения сторонних инвестиций, чтобы ускорить достижение поставленных целей.

Последняя модификация беспилотника Zephyr Z8, работающего за счет солнечной энергии, имеет массу всего 75 кг при размахе крыла 25 метров. Он может подниматься на высоту более 21,3 тыс. метров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, AIRBUS, БЕСПИЛОТНИКИ, ПРОГРАММА


Похожие новости


Airbus не сможет выполнить свой прогноз поставок 2022г в 700 авиалайнеров Airbus намерена увеличивать выпуск самолетов A320 в 2023 г., несмотря на проблемы в цепочках поставок Airbus заработал в 2021 году рекордную прибыль в объеме 4,2 млрд евро Airbus отменил заказ Qatar Airways на поставку 50 лайнеров A321 Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов Airbus сократит производство самолетов на треть на фоне последствий коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az