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Регион 23.01.2023 20:12

В Турции испытали самолет-беспилотник Bayraktar Kızılelma

В Турции успешно выполнен второй полет первого турецкого беспилотного боевого самолета Bayraktar Kızılelma. Об этом говорится в сообщении компании-разработчика Baykar, сообщает агентство "Анадолу".

На очередном этапе испытаний тестирована система идентификации аппарата.

Глава правления Baykar Сельджук Байрактар также опубликовал соответствующий пост в Twitter. «Наш Bayraktar #KIZILELMA успешно завершил свои вторые летные испытания. Пусть его горизонты будут открыты», - говорится в публикации.

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