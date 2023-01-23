В Турции испытали самолет-беспилотник Bayraktar Kızılelma

В Турции успешно выполнен второй полет первого турецкого беспилотного боевого самолета Bayraktar Kızılelma. Об этом говорится в сообщении компании-разработчика Baykar, сообщает агентство "Анадолу".
На очередном этапе испытаний тестирована система идентификации аппарата.
Глава правления Baykar Сельджук Байрактар также опубликовал соответствующий пост в Twitter. «Наш Bayraktar #KIZILELMA успешно завершил свои вторые летные испытания. Пусть его горизонты будут открыты», - говорится в публикации.
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