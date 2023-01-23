Италия считает мирное урегулирование своей конечной целью на Украине - глава МИД

Италия оказывает активную поддержку Украине, однако не забывает, что конечной целью должно быть мирное урегулирование конфликта, заявил в понедельник глава итальянского МИД Антонио Таяни.

"Наша конечная цель - это мир", - сказал он журналистам по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. Таяни отметил, что такое мирное урегулирование "должно быть справедливым" и учитывать интересы Украины. "Мы оказываем ей всю возможную помощь, включая военную", - добавил он.

При этом министр убежден, что военная поддержка Европы нужна Украине, так как без нее Киев не сможет отстаивать свои интересы и в перспективе - добиться приемлемого мирного урегулирования.

Глава МИД Италии также призвал решить вопрос с безопасностью Запорожской АЭС. "Она не должна быть зоной боевых действий как для России, так и для Украины", - сказал он.

"В этом случае даже незначительная баллистическая ошибка в состоянии привести к крупной катастрофе для всего мира", - подчеркнул глава итальянского внешнеполитического ведомства.