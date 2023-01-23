Власти ФРГ обвинили пятерых человек в формировании террористической организации

Федеральная прокуратура Германии в понедельник обвинила пять человек в формировании террористической организации и намерении совершения государственного переворота, сообщает Associated Press (AP).
По данным прокуратуры, четверо обвиняемых мужчин и одна женщина планировали организацию переворота в стране. В частности, планировалось похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха.
Этих людей задержали в прошлом году, они находились под стражей в досудебном заключении.
АР отмечает, что обвиненные являются последователями идеологии движения "Рейхсбюргер". В декабре власти раскрыли аналогичный сценарий свержения правительства, тогда судебные власти Германии утвердили аресты 23 участников группировки.
Последователи движения "Рейхсбюргер" отрицают легитимность нынешней конституции и правительства Германии и заявляют о легитимности германской империи конца XIX века.
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