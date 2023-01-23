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Регион 23.01.2023 21:45

ЕС вводит дополнительные санкции против Ирана

Совет ЕС объявил в понедельник о принятии дополнительных ограничительных мер в связи с нарушениями прав человека в Иране.

"Сегодня совет решил добавить 18 физических и 19 юридических лиц в список субъектов, в отношении которых применяются ограничительные меры в контексте существующего режима санкций против Ирана в области прав человека", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В документе поясняется, что это связано с ролью этих лиц "в широкомасштабном и непропорциональном применении силы против мирных демонстрантов" после смерти задержанной полицией нравов молодой иранки Махсы Амини.

В документе отмечается, что среди добавленных в санкционный список лиц есть представители правительства и иранского парламента, политические и медийные деятели, а также высокопоставленные сотрудники иранских сил безопасности, в том числе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Новые санкции направлены также против государственных органов и частных компаний, предоставляющих услуги силам безопасности и участвующих в деятельности, которая "запрещает, ограничивает или наказывает за осуществление свободы выражения мнений".

В настоящее время ограничительные меры по Ирану распространяются на 164 физических и 31 юридическое лицо. Они заключаются в замораживании активов, запрете на поездки в ЕС и запрете на предоставление средств или экономических ресурсов перечисленным лицам.

Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

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Тэги: ЕС, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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