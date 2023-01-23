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Дальнее зарубежье 23.01.2023 21:19

Microsoft вложит несколько миллиардов долларов в разработчика популярного чат-бота ChatGPT

Microsoft Corp. инвестирует несколько миллиардов долларов в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, говорится в сообщении компании.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что стороны ведут переговоры об инвестициях и что Microsoft намерена вложить $10 млрд в течение нескольких лет.

Новые инвестиции предоставят Microsoft доступ к некоторым из наиболее популярных и развитых систем на основе искусственного интеллекта. Microsoft уже инвестировала в OpenAI в 2019 и 2021 году.

ChatGPT стремительно набрал популярность в интернете после запуска в конце ноября 2022 года: количество пользователей чат-бота достигло 1 млн менее чем за неделю. Его способность имитировать человеческую беседу стала поводом для обсуждений, что программа сможет заменить профессиональных писателей и даже поставить под угрозу поисковый бизнес Google, пишет Bloomberg.

Microsoft уже инвестировала около $1 млрд в OpenAI. Компания также работает над включением чат-бота ChatGPT в свой поисковик Bing. Чат-бот способен отвечать на запросы в свойственной человеку манере, поддерживать диалог и отвечать на уточняющие вопросы.

Акции Microsoft в ходе торгов в понедельник дорожают на 1,8%.

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Тэги: США, MICROSOFT, БОТ, ИНВЕСТИЦИИ


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