Microsoft вложит несколько миллиардов долларов в разработчика популярного чат-бота ChatGPT

Microsoft Corp. инвестирует несколько миллиардов долларов в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, говорится в сообщении компании.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что стороны ведут переговоры об инвестициях и что Microsoft намерена вложить $10 млрд в течение нескольких лет.
Новые инвестиции предоставят Microsoft доступ к некоторым из наиболее популярных и развитых систем на основе искусственного интеллекта. Microsoft уже инвестировала в OpenAI в 2019 и 2021 году.
ChatGPT стремительно набрал популярность в интернете после запуска в конце ноября 2022 года: количество пользователей чат-бота достигло 1 млн менее чем за неделю. Его способность имитировать человеческую беседу стала поводом для обсуждений, что программа сможет заменить профессиональных писателей и даже поставить под угрозу поисковый бизнес Google, пишет Bloomberg.
Microsoft уже инвестировала около $1 млрд в OpenAI. Компания также работает над включением чат-бота ChatGPT в свой поисковик Bing. Чат-бот способен отвечать на запросы в свойственной человеку манере, поддерживать диалог и отвечать на уточняющие вопросы.
Акции Microsoft в ходе торгов в понедельник дорожают на 1,8%.
Алиев заявил Блинкену, что Лачинская дорога не блокирована
Алиев утвердил Госпрограмму по приведению нацсистемы стандартизации в соответствие с международными требованиями до 2026г
МИД Азербайджана призывает Армению воздержаться от деструктивных действий и заявлений
Алжир и Италия обсуждают создание мультимодального трубопровода
Выручка Baker Hughes увеличилась слабее прогнозов в IV квартале, чистая прибыль сократилась на 38%
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2022г составила 89,7% - глава МВД
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Борьба за победу в интеллектуальной игре “Брейн-ринг”, проводимой при поддержке Nar, с каждым днём становится всё более напряженной
Натиг Мамедов назначен председателем Caspian Energy Georgia
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают