Золото слабо снижается, серебро резко дешевеет

Цены на золото немного снижаются в понедельник, торгуясь вблизи максимумов с прошлого апреля.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже к 20:25 понизились на 0,16% - до $1924,3 за тройскую унцию.

С октября прошлого года цены на золото подскочили более чем на 10%, и некоторые инвесторы выражают опасение, что такой рост мог быть чрезмерным. Другие полагают, что драгметалл вполне может обновить исторический максимум в этом году.

"Быки начинают обсуждать возможность нового рекорда. Текущий рекорд на бирже Comex составляет $2078,8 за унцию, он был установлен в марте прошлого года", - отметил старший аналитик Kitco Metals Джим Уайкофф.

Тем временем серебро с поставкой в марте упало в цене на 2,4% и стоит $23,35 за унцию.