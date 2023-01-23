Золото слабо снижается, серебро резко дешевеет

Цены на золото немного снижаются в понедельник, торгуясь вблизи максимумов с прошлого апреля.
Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже к 20:25 понизились на 0,16% - до $1924,3 за тройскую унцию.
С октября прошлого года цены на золото подскочили более чем на 10%, и некоторые инвесторы выражают опасение, что такой рост мог быть чрезмерным. Другие полагают, что драгметалл вполне может обновить исторический максимум в этом году.
"Быки начинают обсуждать возможность нового рекорда. Текущий рекорд на бирже Comex составляет $2078,8 за унцию, он был установлен в марте прошлого года", - отметил старший аналитик Kitco Metals Джим Уайкофф.
Тем временем серебро с поставкой в марте упало в цене на 2,4% и стоит $23,35 за унцию.
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