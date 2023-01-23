Алиев утвердил Госпрограмму по приведению нацсистемы стандартизации в соответствие с международными требованиями до 2026г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил Госпрограмму по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025гг.
Цель программы - приведение национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями, в том числе принятия национальных технических регламентов на основе директив Европейского Союза и стандартов на основе ссылки на международные стандарты постановляю:
На основании распоряжения главы государства, координатором исполнения мероприятий, предусмотренных в программе, определено министерство экономики.
Минэкономики раз в год будет информировать президента об исполнении мероприятий, предусмотренных в программе.
Мониторинг и оценка исполнения мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме, возложен на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
Н.Аббасова
Алжир и Италия обсуждают создание мультимодального трубопровода
Выручка Baker Hughes увеличилась слабее прогнозов в IV квартале, чистая прибыль сократилась на 38%
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2022г составила 89,7% - глава МВД
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
В Стамбуле 22 февраля пройдет саммит, посвященный годовщине российско-украинской войны
Кулеба: не сомневаюсь, что Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии
Посол России через месяц должен покинуть Латвию - латвийский МИД
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Борьба за победу в интеллектуальной игре “Брейн-ринг”, проводимой при поддержке Nar, с каждым днём становится всё более напряженной
Натиг Мамедов назначен председателем Caspian Energy Georgia
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают