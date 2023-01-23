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Внутренняя политика 23.01.2023 21:39

Алиев утвердил Госпрограмму по приведению нацсистемы стандартизации в соответствие с международными требованиями до 2026г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил Госпрограмму по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025гг.

Цель программы - приведение национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями, в том числе принятия национальных технических регламентов на основе директив Европейского Союза и стандартов на основе ссылки на международные стандарты постановляю:

На основании распоряжения главы государства, координатором исполнения мероприятий, предусмотренных в программе, определено министерство экономики.

Минэкономики раз в год будет информировать президента об исполнении мероприятий, предусмотренных в программе.

Мониторинг и оценка исполнения мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме, возложен на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПРОГРАММА


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