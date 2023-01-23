Алиев заявил Блинкену, что Лачинская дорога не блокирована

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник провел телефонный разговор с госсекретарем Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"В ходе беседы госсекретарь США выразил обеспокоенность ситуацией, возникшей на территории Азербайджана в Лачинском коридоре. Энтони Блинкен выразил приверженность США нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил свою поддержку переговорам по мирному договору", - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Президент Алиев, в свою очередь, отметил, что на дороге Лачин-Ханкенди нет никакой блокады, и подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по этой дороге пропущено около 980 транспортных средств, из них более 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 автомобилей Международного Комитета Красного Креста.

"В то же время президент Азербайджана подчеркнул, что посредством МККК в Армению доставлены около 90 больных, проживающих в Карабахе, и нуждающихся в медицинской помощи. Президент Алиев заявил, что все это свидетельствует о том, что дорога Лачин-Ханкенди не закрыта азербайджанской стороной", - говорится в информации.

Глава государства подчеркнул, что незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена. При этом на этих месторождениях должна быть обеспечена возможность проведения Азербайджаном постоянного мониторинга и инспекций. Кроме того, Алиев добавил, что мины, произведенные Арменией в 2021 году, были незаконно перевезены посредством Лачинской дороги.

Президент Алиев также отметил, что Баку привержен мирному процессу и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Глава государства подчеркнул, что мирный договор, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном, должен содержать только нормализацию двусторонних отношений на основе норм и принципов международного права и представленных Азербайджаном пяти принципов. Президент Алиев также отметил, что права и безопасность гражданского армянского населения, проживающего в Карабахской экономической зоне, будут обеспечиваться на основе Конституции и законов Азербайджана", - говорится в информации.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова