Алжир и Италия обсуждают создание мультимодального трубопровода

Алжир и Италия намерены создать мультимодальный трубопровод для транспортировки энергоресурсов из Африки в Европу.
"Мы подписали соглашение о намерении начать исследования, а затем и создание газопровода и не только в том виде, в котором он существует сейчас. Через эту систему можно будет транспортировать и газ, и водород, и аммиак, и электричество", - приводит агентство ЭФЭ слова президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с совместной пресс-конференции с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.
По словам Теббуна, "речь идет о важном проекте, который превратил бы Италию в поставщика энергии для всей Европы". При этом он высказал надежду на то, что реализация всех этих планов займет небольшое количество времени.
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