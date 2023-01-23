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ТЭК 23.01.2023 23:13

Алжир и Италия обсуждают создание мультимодального трубопровода

Алжир и Италия намерены создать мультимодальный трубопровод для транспортировки энергоресурсов из Африки в Европу.

"Мы подписали соглашение о намерении начать исследования, а затем и создание газопровода и не только в том виде, в котором он существует сейчас. Через эту систему можно будет транспортировать и газ, и водород, и аммиак, и электричество", - приводит агентство ЭФЭ слова президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с совместной пресс-конференции с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

По словам Теббуна, "речь идет о важном проекте, который превратил бы Италию в поставщика энергии для всей Европы". При этом он высказал надежду на то, что реализация всех этих планов займет небольшое количество времени.

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Тэги: АЛЖИР, ИТАЛИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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