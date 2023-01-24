Назарбаев выписан из клиники в стабильном состоянии после операции на сердце

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из Национального научного кардиохирургического центра, где ему в минувшую пятницу сделали операцию на сердце, сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в медучреждении.
"Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, операция на сердце была плановой, врачи не применяли во время нее кардиостимулятор.
Возглавлявшему Казахстан около 30 лет Нурсултану Назарбаеву сейчас 82 года. В отставку с поста главы государства он ушел в марте 2019 года.
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