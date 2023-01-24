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Бизнес и законодательство 24.01.2023 09:53

В Баку пройдет форум экспортеров и импортеров Азербайджана

Первый «Национальный форум экспортеров и импортеров» пройдет в Баку 27 января, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Allnet International Group, являющейся организатором форума.

В форуме примут участие представители Государственного таможенного комитета, KOBİA, AZPROMO, банков, лизинговых и логистических компаний.

На форуме будут обсуждаться меры по господдержке экспорта, выхода азербайджанских экспортеров на различные внешние рынки, проблемы в сфере логистики, лизинговые операции при экспортно-импортных отношениях.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЭКСПОРТ/ИМПОРТ, ФОРУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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